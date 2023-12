Henan Hengxing Science Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Henan Hengxing Science & eine Rendite von -30,98 Prozent, was 23,26 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,71 Prozent) im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,71 Prozent, wobei Henan Hengxing Science & aktuell 23,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Hengxing Science & liegt bei einem Wert von 38, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 1,6 Prozent liegt Henan Hengxing Science & nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Henan Hengxing Science & verzeichnet werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Rating.