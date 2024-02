Henan Hengxing Science Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Henan Hengxing Science & -Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,31 CNH erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,58 CNH, was einem Unterschied von -22,05 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,91 CNH liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-11,34 Prozent Abweichung), weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird die Henan Hengxing Science & -Aktie somit mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Henan Hengxing Science & -Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,81 Prozent erzielt, was 28,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,68 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 28,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für die Henan Hengxing Science & -Aktie liegt bei 38,46 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 59,57. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Diskussionen im Internet über die Aktie wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine positive Stimmungsänderung identifiziert, was zu einem insgesamt "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.