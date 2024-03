Henan Hengxing Science Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung unter den Anlegern von Henan Hengxing Science & ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen jedoch vor allem negative Themen im Fokus, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien im Materialien-Sektor hat Henan Hengxing Science & in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -52,81 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite mit -31,33 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Hengxing Science &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,19 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 2,93 CNH liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als schlecht bewertet. Allerdings ergibt sich bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ein anderes Bild, da der gleitende Durchschnitt aktuell bei 2,79 CNH liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie somit ein neutrales Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,83 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie von Henan Hengxing Science & ist also weder über- noch unterbewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Bild für die Henan Hengxing Science &-Aktie, basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.