Henan Hengxing Science Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Henan Hengxing Science &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,53 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,13 CNH weicht somit um -11,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (3,13 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Henan Hengxing Science &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Henan Hengxing Science & diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Henan Hengxing Science & insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Henan Hengxing Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,94 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -28,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -6,87 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,87 Prozent hatte, liegt Henan Hengxing Science & 28,06 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.