Henan Hengxing Science Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation setzt. Im Falle von Henan Hengxing Science & betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 70,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Henan Hengxing Science & daher für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt auf eine insgesamt positive Stimmung gegenüber der Aktie von Henan Hengxing Science & hindeutet. Positive Meinungen wurden vor allem in den sozialen Medien veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Henan Hengxing Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,98 Prozent erzielt, was 22,82 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,15 Prozent, wobei Henan Hengxing Science & aktuell 22,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Hengxing Science & 38, was auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt der Branche liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.