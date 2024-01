Henan Hengxing Science Aktie: Es gibt was neues!

Henan Hengxing Science & hat eine Dividendenrendite von 1,6 %, was 0,32 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Trotz des leichten Rückgangs wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" erzielte Henan Hengxing Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,94 %, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -7,33 % gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -27,6 % im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Aus technischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Henan Hengxing Science &-Aktie um -13,18 % vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Insgesamt wird die Henan Hengxing Science &-Aktie daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.