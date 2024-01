Henan Hengxing Science Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Henan Hengxing Science &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,51 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,05 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -13,11 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 3,13 CNH liegt, ergibt sich nur eine Abweichung von -2,56 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende weist Henan Hengxing Science & derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten hat das Unternehmen ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist und eine positive Stimmungsänderung verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" in diesem Punkt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Henan Hengxing Science &-Aktie, mit "Schlecht" in der technischen Analyse, "Neutral" in Bezug auf die Dividende und fundamentale Gesichtspunkte, sowie "Gut" im Sentiment und Buzz-Bereich.