Henan Dayou Energy Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Henan Dayou Energy liegt bei 94,44, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist einen Wert von 64,2 auf, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien des Energiesektors hat die Henan Dayou Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,96 Prozent erzielt, was 16,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 6,21 Prozent, und Henan Dayou Energy liegt aktuell 16,18 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Dayou Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,34 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,8 CNH liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -12,44 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Henan Dayou Energy-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität wird als neutral eingestuft, da die Rate der Stimmungsänderung gering war und kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.