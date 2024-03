Henan Dayou Energy Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den sozialen Netzwerken hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Henan Dayou Energy, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" durch die Redaktion führte. Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Henan Dayou Energy liegt bei 32 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,22 eine neutrale Bewertung an. Insgesamt wird die Aktie somit in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Henan Dayou Energy-Aktie in puncto gleitender Durchschnitt sowohl eine "Schlecht"- als auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,03 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,59 CNH liegt, was zu einer negativen Abweichung von 10,92 Prozent führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 3,68 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schnitt Henan Dayou Energy in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -25,32 Prozent unterdurchschnittlich ab. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um -3,72 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -21,6 Prozent für Henan Dayou Energy. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,72 Prozent erzielte, liegt die Aktie 21,6 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

