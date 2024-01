Henan Ancai Hi-Tech Aktie: Wann tut sich was?

Die Henan Ancai Hi-tech-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,38 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,62 CNH, was einem Unterschied von -14,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,79 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-3,55 Prozent). Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Henan Ancai Hi-tech-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Henan Ancai Hi-tech-Aktie liegt bei 1620,8, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird daher auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Henan Ancai Hi-tech-Aktie liegt bei 44,68, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25 beträgt 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Dividenden kann bei einer Investition in die Aktie von Henan Ancai Hi-tech eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden. Dies liegt 1,01 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" und führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".