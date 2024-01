Henan Ancai Hi-Tech Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Ancai Hi-tech liegt mit einem Wert von 1620,8 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint, wobei Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 0, was dazu führt, dass die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Henan Ancai Hi-tech-Aktie ein Durchschnitt von 5,38 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,62 CNH, was einem Unterschied von -14,13 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (4,79 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Henan Ancai Hi-tech-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Investoren, die in die Aktie von Henan Ancai Hi-tech investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,01 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Henan Ancai Hi-tech im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,68 Prozent erzielt, was 36,75 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,39 Prozent, wobei Henan Ancai Hi-tech aktuell 43,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.