Hemp for Health Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen in Beziehung gesetzt werden. Der RSI der Sweet Poison Spirits liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 betrachtet einen längeren Zeitraum von 25 Tagen und auch hier zeigt sich ein Wert von 100, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Sweet Poison Spirits über einen längeren Zeitraum deuten auf ein durchschnittliches Aktivitätsniveau hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Sweet Poison Spirits führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Sweet Poison Spirits mit 0,01 CAD derzeit -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei -75 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.