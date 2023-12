Hemp for Health Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Anlegerstimmung für Sweet Poison Spirits ist laut einer Analyse neutral. In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen weder positiv noch negativ eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sweet Poison Spirits daher eine neutrale Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen ebenfalls neutrale Ausprägungen für Sweet Poison Spirits. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Die Redaktion leitet daraus eine neutrale Bewertung ab und stuft das Unternehmen insgesamt als neutral ein.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Sweet Poison Spirits. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein neutraler Wert sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25, was zu einer neutralen Gesamteinstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Sweet Poison Spirits-Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig eine schlechte Einschätzung erhält. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt 50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und 75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200). Basierend auf dieser charttechnischen Analyse wird die Aktie daher insgesamt als schlecht eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung, die Diskussionsintensität im Internet, der Relative Strength-Index und die technische Analyse allesamt auf eine neutrale bis schlechte Bewertung der Sweet Poison Spirits-Aktie hindeuten.

