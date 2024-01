Hemp for Health Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse von Sweet Poison Spirits-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den 50- und 200-Tage-Durchschnitt bestätigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,16 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD liegt, was einer Abweichung von -68,75 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,06 CAD über dem letzten Schlusskurs von 0,05 CAD, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auf Basis der trendfolgenden Indikatoren erhält Sweet Poison Spirits daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Sweet Poison Spirits liegt der RSI7 aktuell bei 44,44 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 53,33 Punkten. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Sweet Poison Spirits war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigten.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Sweet Poison Spirits in der Gesamtbetrachtung ein "Neutral"-Wert.