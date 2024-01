Hemostemix Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Hemostemix-Aktie im letzten Monat keine bedeutende Veränderung erfahren hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einer Abwertung auf "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hemostemix-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,075 CAD weicht davon um -37,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 0,07 CAD, was über dem letzten Schlusskurs (+7,14 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hemostemix-Aktie aktuell mit einem Wert von 33,33 als weder überkauft noch -verkauft gilt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hemostemix eingestellt waren. Es gab vier positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch überwiegend positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Hemostemix daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.