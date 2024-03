Hemostemix Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Hemostemix haben sich in den letzten Wochen nur wenig verändert. Laut einer Analyse erhalten sie daher eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in Bezug auf das gestiegene Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie, weshalb Hemostemix eine gute Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Basierend auf dieser Ebene wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hemostemix-Aktie zeigt einen Wert von 100 für den RSI7 und 56,52 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Hemostemix-Aktie derzeit unter der 200-Tage-Linie (GD200) liegt und damit die Einstufung "schlecht" erhält. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "schlechtes" Signal.

Insgesamt erhält die Hemostemix-Aktie daher eine Gesamteinstufung als "schlecht" auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.