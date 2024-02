Hemogenyx Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Hemogenyx verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 73,85 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 95,38 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" liegt bei -22,41 Prozent, und Hemogenyx übertrifft diesen Wert um 96,26 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Hemogenyx in den letzten Tagen größtenteils positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,08 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,22 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 2,65 GBP, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Hemogenyx-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 74,17, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 38,48 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.