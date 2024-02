Hemnet AB Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hemnet basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend positiv, an zehn Tagen wurden positive Themen hervorgehoben, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Hemnet-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 209,29 SEK, was einer Abweichung von +50,41 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 257,06 SEK, was einer Abweichung von +22,46 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hemnet wird sowohl der RSI7 als auch der RSI25 betrachtet. Der RSI7 liegt bei 0,96 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, während der RSI25 bei 18,16 liegt, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich daher ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Hemnet daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.