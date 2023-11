Die Hemlo Explorers-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Hemlo Explorers-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,07 CAD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,04 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -42,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,06 CAD) liegt über dem aktuellen Kurs (-33,33 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Hemlo Explorers-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.