Hemisphere Energy Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse zeigt, dass Hemisphere Energy derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 1,28 CAD, während der Aktienkurs bei 1,29 CAD liegt, was einer Abweichung von +0,78 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 1,29 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird auch hier die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Im fundamentalen Vergleich wird Hemisphere Energy als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 5,8, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 68,01 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hemisphere Energy bei 7,69 Prozent, was 67,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 74. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.