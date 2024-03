Hemisphere Energy Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Hemisphere Energy zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,58 CAD mit einer Entfernung von +20,61 Prozent vom GD200 (1,31 CAD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,39 CAD. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs +13,67 Prozent beträgt und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal vorliegt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als gewöhnlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Hemisphere Energy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Hemisphere Energy bei 5,98, was unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent) liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 50,05 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hemisphere Energy liegt bei 16,67, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 13,33 eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.