Helvetia Holding Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Helvetia Holding":

Die technische Analyse der Helvetia zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 126,13 CHF, während der Aktienkurs bei 116,4 CHF liegt, was einer Abweichung von -7,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 120,81 CHF zeigt eine Abweichung von -3,65 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit neun Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Insgesamt war die Stimmung an fünf Tagen neutral. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Helvetia, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen positiv verändert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Helvetia-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 71,05, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, während der RSI25 bei 63,52 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.