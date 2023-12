Helvetia Holding Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Zürich":

Der Aktienkurs von Helvetia hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 18,15 Prozent gesteigert, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 45,97 Prozent, wobei Helvetia mit 27,82 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Helvetia liegt der RSI7 aktuell bei 61,54 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Helvetia weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Helvetia-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Helvetia zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Helvetia bei 125,86 CHF, während der Aktienkurs selbst bei 116 CHF aus dem Handel ging, was einem Abstand von -7,83 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 119,86 CHF, was einer Differenz von -3,22 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten erhält die Helvetia-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Signal.