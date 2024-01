Helvetia Holding Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Helvetia Holding":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Helvetia eingestellt waren. Über sechs Tage hinweg drehte sich die Diskussion um positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Helvetia daher eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Helvetia wurde langfristig eine starke Diskussionsintensität gemessen und daher die Bewertung "Gut" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis "Gut" führt.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Helvetia beträgt 39,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" auf dieser Basis.

Die charttechnische Entwicklung der Helvetia-Aktie, betrachtet mithilfe des gleitenden Durchschnitts, zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Bewertung als "Neutral". In Summe wird die Helvetia-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.