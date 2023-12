Helvetia Holding Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Helvetia beträgt derzeit 62,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 72,48, was darauf hinweist, dass Helvetia überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Helvetia in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 46,68 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -28,54 Prozent für Helvetia führt. Im Finanzsektor lag die Rendite bei 9,9 Prozent, wobei Helvetia um 8,24 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Helvetia ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei das Stimmungsbarometer an zehn Tagen auf grün stand und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Helvetia als durchschnittlich bzw. neutral eingestuft werden. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Helvetia, wobei die Aktie in einigen Bereichen als "Neutral" und in anderen als "Gut" oder "Schlecht" eingestuft wird.

