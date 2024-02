Helvetia Holding Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Helvetia Holding":

Die Helvetia-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, da der Aktienkurs bei 123,1 CHF liegt, was einen Abstand von -1,23 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 124,63 CHF bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Kurs mit 120,09 CHF um +2,51 Prozent über dem GD50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Gesamtbild.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Helvetia-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem Wert von 22 für die letzten 7 Tage. Für die letzten 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutrales Rating. Somit wird das Gesamtbild des RSI als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte die Helvetia-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,15 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt nur um 11,3 Prozent gestiegen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 5,13 Prozent, wobei die Helvetia-Aktie um 13,02 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Insgesamt wird die Performance der Helvetia-Aktie in beiden Bereichen als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Helvetia größtenteils positiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt wird die Aktie von Helvetia als angemessen bewertet betrachtet.