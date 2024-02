Helmerich, Payne Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die technische Analyse der Helmerich & Payne-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 38,09 USD liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 39,65 USD, was einem Unterschied von +4,1 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachtet. Der Wert liegt hier bei 36,31 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+9,2 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls negativ. In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie hauptsächlich negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Helmerich & Payne-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (42,7 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (34,69) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur Energiebranche liegt die Aktie mit einer Rendite von -21,59 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 28,45 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Helmerich & Payne-Aktie somit vor allem auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating, während sie auf längerfristiger Basis und im Branchenvergleich eher negativ bewertet wird.