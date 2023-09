Helmerich, Payne Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Kurs der Aktie Helmerich & Payne steht am 05.09.2023, 10:32 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 41.62 USD. Der Titel wird der Branche "Öl- und Gasbohrungen" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Helmerich & Payne auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Helmerich & Payne hat mit einer Dividendenrendite von 2,76 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (14.27%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche beträgt -11,51. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Helmerich & Payne-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Helmerich & Payne damit 51,02 Prozent unter dem Durchschnitt (41,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 41,27 Prozent. Helmerich & Payne liegt aktuell 51,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für Helmerich & Payne liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Helmerich & Payne vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 53,13 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (41,62 USD) könnte die Aktie damit um 27,64 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Helmerich & Payne-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.