Helmerich, Payne Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helmerich & Payne liegt derzeit bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,74 als unterbewertet betrachtet werden kann. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Helmerich & Payne-Aktie ein Durchschnitt von 38,02 USD über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 36,93 USD, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Anlegerstimmung zeigt sich überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und den jüngsten Nachrichten über das Unternehmen. Dementsprechend erhält Helmerich & Payne eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die Analysten haben die Aktie von Helmerich & Payne in den letzten zwölf Monaten mit einer Einstufung von 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 41,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,05 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Einstufung nach sich zieht.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie von Helmerich & Payne.