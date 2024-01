Helmerich, Payne Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helmerich & Payne liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,02 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für Helmerich & Payne 71 Prozent weniger gezahlt, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Die Analysten geben eine neutrale Einschätzung für Helmerich & Payne ab, basierend auf Empfehlungen aus den letzten 12 Monaten. Von insgesamt 5 Bewertungen sind 1 positiv, 3 neutral und 1 negativ. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 41,75 USD, was auf eine mögliche Kursentwicklung von 15,27 Prozent hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Helmerich & Payne derzeit neutral ist, basierend auf dem GD200 von 38,02 USD und dem GD50 von 37,95 USD. Beide Werte zeigen eine Abweichung von etwa -4,5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität für Helmerich & Payne festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als schlecht führt.