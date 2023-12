Helmerich, Payne Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Helmerich & Payne wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,02 liegt die Aktie 70 Prozent unter dem Branchen-KGV von 30. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den letzten 12 Monaten erzielte Helmerich & Payne eine Performance von -21,59 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 25,97 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -47,56 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Helmerich & Payne liegt bei 27,38, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Gesamteinschätzung aufgrund des RSI.

Analysten sehen die Helmerich & Payne-Aktie langfristig als "Neutral". Die Bewertungen der Analysten sind wie folgt: 1 Gut, 3 Neutral, 1 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 41,75 USD, während die Aktie derzeit 37,58 USD kostet. Dies führt zu einer prognostizierten Performance von 11,1 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Redaktion führt.