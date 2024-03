Helmerich, Payne Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Helmerich & Payne hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,9 Prozent erzielt, was 27,11 Prozent unter dem Durchschnitt des Energie-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 17,21 Prozent, und Helmerich & Payne liegt aktuell 27,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Helmerich & Payne in den sozialen Medien zeigen keine klare Richtung in der Kommunikation. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, und daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Helmerich & Payne beträgt 29,09, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Helmerich & Payne-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 38,74 USD, und der letzte Schlusskurs (40,13 USD) weicht um +3,59 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (37,23 USD) und den letzten Schlusskurs (40,13 USD), ergibt sich eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt erhält die Helmerich & Payne-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.