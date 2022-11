Helmerich, Payne Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Am 14.11.2022, 18:05 Uhr notiert die Aktie Helmerich & Payne an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 52.22 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl- und Gasbohrungen".

Unser Analystenteam hat Helmerich & Payne auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Helmerich & Payne mit einer Rendite von 65,62 Prozent mehr als 11 Prozent darüber. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 54,25 Prozent. Auch hier liegt Helmerich & Payne mit 11,37 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Helmerich & Payne schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,17 % und somit 4,89 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 7,06 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für Helmerich & Payne liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 2 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Helmerich & Payne vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 38,2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (52,21 USD) könnte die Aktie damit um -26,83 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Helmerich & Payne-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.