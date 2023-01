Helmerich, Payne Aktie: Eine neue Chance!

An der Heimatbörse New York notiert Helmerich & Payne per 06.01.2023, 07:33 Uhr bei 46.48 USD. Helmerich & Payne zählt zum Segment "Öl- und Gasbohrungen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Helmerich & Payne gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 77,68 insgesamt 72 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", der 281,12 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Helmerich & Payne niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 4,9 Prozentpunkte (2,17 % gegenüber 7,06 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für Helmerich & Payne liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 1 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Helmerich & Payne vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 60,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (46,48 USD) könnte die Aktie damit um 30,52 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Helmerich & Payne-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.