Helmerich, Payne Aktie: Eine Analyse des aktuellen Marktgeschehens

Die Analysten haben in den letzten drei Monaten eine Bewertung für die Helmerich, Payne Aktie abgegeben. Insgesamt gab es 5 positive, 7 neutrale und eine negative Empfehlung, was zu einer “Neutral” Einschätzung führt. Die neuesten Berichte der Analysten bestätigen diese gleichbleibende Beurteilung und das Rating für das Wertpapier bleibt bei “Neutral” mit einem Durchschnittskursziel von 60.25 USD – ein Anstieg um beachtliche 75.35 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 34.03 USD. Es ist daher interessant zu beobachten, ob die Helmerich, Payne Aktie in Zukunft ihre Prognosen erfüllen wird.

Ist die Performance von Helmerich & Payne-Aktien zufriedenstellend?

Im Jahr 2022 erzielte die Aktie von Helmerich, Payne eine Rendite von 4,59 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Energy-Sektor kann das Unternehmenspapier mit...