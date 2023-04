Helmerich, Payne Aktie: Droht eine weitere Abwärtstendenz?

Die Helmerich, Payne-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 44,11 USD erreicht. Der aktuelle Schlusskurs mit 34,25 USD liegt somit um -22,35 Prozent unter diesem Wert und wird charttechnisch als „Schlecht“ bewertet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von ebenfalls 34,25 USD nahe bei einer Abweichung von -18,12 Prozent. Somit ergibt sich auch auf dieser kurzfristigen Basis eine “Schlecht” Einstufung für die Helmerich, Payne-Aktie.

Was ist das KGV von Helmerich, Payne und wie beeinflusst es den Aktienkurs?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gibt Aufschluss über den Preis einer Aktie in Relation zu ihrem Gewinn. Wachstumsaktien haben oft ein höheres KGV als andere Aktien, was auf hohe Erwartungen an ihre zukünftige Performance...