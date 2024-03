Helma Eigenheimbau tut es schon wieder?

Der Aktienkurs der Helma Eigenheimbau hat im letzten Jahr eine Rendite von -83,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 80,57 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -3,05 Prozent, und Helma Eigenheimbau liegt aktuell 80,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Helma Eigenheimbau-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Helma Eigenheimbau-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Helma Eigenheimbau im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.