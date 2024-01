Helma Eigenheimbau Aktie: Ein unsicheres Investment?

Helma Eigenheimbau schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 3,55 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,55 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität kein bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt ebenfalls keine bedeutende Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating für die Helma Eigenheimbau-Aktie führt.

Ein Blick auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -79,08 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Helma Eigenheimbau damit 86,38 Prozent unter dem Durchschnitt (7,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 3,53 Prozent, und Helma Eigenheimbau liegt aktuell 82,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helma Eigenheimbau bei einem Wert von 10, im Vergleich zu einem KGV von 30,02 in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", was unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Helma Eigenheimbau damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

