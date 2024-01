Helma Eigenheimbau Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Dividendenrendite für das Unternehmen Helma Eigenheimbau beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 3,64 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Helma Eigenheimbau als unterbewertet, da das KGV von 10,7 insgesamt 64 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist, der 29,79 beträgt. Die fundamentale Analyse stuft die Aktie daher als "Gut" ein.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird das Helma Eigenheimbau-Wertpapier sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,98 Punkten und der RSI25 bei 38,84 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Dividendenpolitik "Schlecht" bewertet wird, die fundamentale Analyse jedoch eine "Gute" Einschätzung liefert und die Anleger-Stimmung sowie der Relative-Stärke-Index auf "Gut" und "Neutral" hinweisen.

Helma Eigenheimbau kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Helma Eigenheimbau jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Helma Eigenheimbau-Analyse.

Helma Eigenheimbau: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...