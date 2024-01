Helma Eigenheimbau Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Dividendenrendite von Helma Eigenheimbau liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche ergibt sich eine Differenz von -3,55 Prozent. Aufgrund dieser Tatsache bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung rund um Helma Eigenheimbau zeigt sich hingegen positiv, wie Diskussionen auf sozialen Medien in den vergangenen Wochen gezeigt haben. Die Meinungen und Kommentare waren überwiegend positiv, weshalb unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" einstuft.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Helma Eigenheimbau bei -79,08 Prozent, was mehr als 86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branchenrendite von 3,59 Prozent schneidet das Unternehmen mit 82,66 Prozent ebenfalls deutlich schlechter ab. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Helma Eigenheimbau-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,32 EUR lag. Der letzte Schlusskurs betrug 4,28 EUR, was einem Rückgang von 41,53 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs von 3,53 EUR über dem 50-Tages-Durchschnitt von 3,53 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Helma Eigenheimbau in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

