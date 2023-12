Helma Eigenheimbau Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Helma Eigenheimbau ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,72 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4,15 EUR) um -46,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,64 EUR, was einer Abweichung von +14,01 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt bedeutet dies eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helma Eigenheimbau bei 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 29,84) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Helma Eigenheimbau derzeit 0, was einer negativen Differenz von -3,6 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Sollten Helma Eigenheimbau Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Helma Eigenheimbau jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Helma Eigenheimbau-Analyse.

Helma Eigenheimbau: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...