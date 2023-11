Helma Eigenheimbau Aktie: Was macht der Markt?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Helma Eigenheimbau-Aktie liegt mit einem Wert von 10,7 unter dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Aktie preisgünstiger erscheint als andere Wachstumsaktien in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Das KGV der Branche beträgt im Durchschnitt 28, was einen Abstand von 62 Prozent darstellt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt keine überkaufte oder unterverkaufte Situation. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 54 und der RSI der letzten 25 Tage 46,55. Beide Werte zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung nach dem RSI.

Die technische Analyse der Helma Eigenheimbau-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage mit 10,77 EUR deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 4,93 EUR liegt (-54,22 Prozent). Dies führt zu einer negativen Bewertung. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs von 4,93 EUR nahe dem Durchschnitt von 4,81 EUR (+2,49 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung nach der Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Helma Eigenheimbau zeigen ein deutliches Signal positiver Meinungen und Stimmungen in den letzten Wochen. Die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens. Zusammenfassend wird die Aktie von Helma Eigenheimbau bezüglich der Anlegerstimmung als "gut" bewertet.

Helma Eigenheimbau kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Helma Eigenheimbau jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Helma Eigenheimbau-Analyse.

Helma Eigenheimbau: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...