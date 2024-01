Helma Eigenheimbau Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von Helma Eigenheimbau hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -79,08 Prozent erzielt, was mehr als 85 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von 3,1 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche schneidet Helma Eigenheimbau mit einer Rendite von 82,18 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Helma Eigenheimbau beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,64 Prozent für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Helma Eigenheimbau von Analysten als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Helma Eigenheimbau-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 7,32 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt bei 4,28 EUR, was einer Abweichung von -41,53 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,53 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,25 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Helma Eigenheimbau-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Helma Eigenheimbau eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Helma Eigenheimbau kaufen, halten oder verkaufen?

