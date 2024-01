Helma Eigenheimbau Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Helma Eigenheimbau liegt bei 67,72, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 38,5 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Helma Eigenheimbau besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenpolitik von Helma Eigenheimbau erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Helma Eigenheimbau um 79,08 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein eher durchwachsenes Bild für Helma Eigenheimbau, mit neutralen bis negativen Bewertungen in verschiedenen Kategorien.

