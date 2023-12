Helma Eigenheimbau Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Helma Eigenheimbau hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 0,69 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Helma Eigenheimbau eine Underperformance von -79,76 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 10,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Helma Eigenheimbau um 89,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Helma Eigenheimbau in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung der Stimmung zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Tendenz hin zu besonders positiven Themen in den sozialen Medien, was zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Helma Eigenheimbau für diese Stufe daher ein "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs der Helma Eigenheimbau derzeit +7,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auf "Schlecht" gesetzt, da die Distanz zum GD200 sich auf -49,3 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis wird Helma Eigenheimbau mit einem Wert von 10,7 als deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" eingestuft und daher als unterbewertet betrachtet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,68, was einen Abstand von 64 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Helma Eigenheimbau-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Helma Eigenheimbau jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Helma Eigenheimbau-Analyse.

Helma Eigenheimbau: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...