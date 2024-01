Helma Eigenheimbau Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv, es gab jedoch keine negativen Diskussionen. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vermehrt in positive Diskussionen über das Unternehmen Helma Eigenheimbau involviert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" ein.

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Internetnutzern. Wir haben die Aktie von Helma Eigenheimbau anhand dieser beiden Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten mittlere Aktivität, wodurch wir zu einer "Neutral"-Bewertung gelangen. Die Rate der Stimmungsänderung für Helma Eigenheimbau war kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Helma Eigenheimbau-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,15 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 4,28 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -40,14 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 3,5 EUR, was einer Abweichung von +22,29 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Helma Eigenheimbau im letzten Jahr eine Rendite von -79,08 Prozent erzielt, was 84,91 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,51 Prozent, wobei Helma Eigenheimbau aktuell 81,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".

