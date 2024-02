Helma Eigenheimbau Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Helma Eigenheimbau hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -83,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Helma Eigenheimbau damit 83,85 Prozent unter dem Durchschnitt (0,52 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -4,03 Prozent, und Helma Eigenheimbau liegt aktuell 79,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Helma Eigenheimbau eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen zur Aktie von Helma Eigenheimbau veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Helma Eigenheimbau wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

