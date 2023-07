Helma Eigenheimbau-Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven

Anleger der Helma Eigenheimbau-Aktie haben Grund zur Freude! Denn das Wertpapier konnte erneut einen Aufwärtstrend verzeichnen. In den letzten 5 Tagen hat sich der Aktienwert mehr als verdoppelt – genauer gesagt beträgt der Kursgewinn aktuell beeindruckende 103,56 Prozent. Auch an diesem Handelstag erzielt die Aktie ein weiteres Plus von rund 24 Prozent. Nach einer längeren Durststrecke bringt dies wieder leuchtende Augen bei allen Stakeholdern mit sich. Der Hintergrund dieser positiven Kursreaktion ist sehr bedeutend.

Vereinbarung mit Gläubigern!

Berichten zufolge konnte das Unternehmen eine Einigung mit seinen Gläubigern hinsichtlich der künftigen Finanzierung erreichen. Nach diversen Gewinnwarnungen war es notwendig geworden, die Refinanzierung bestehender Kreditverbindlichkeiten zu regeln. Hierzu wurde am vergangenen...