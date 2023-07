Helma Eigenheimbau-Aktie: + 70% in 3 Tagen! Warum?

Nachdem sich die Helma Eigenheimbau-Aktie (WKN: A0EQ57) anderthalb Jahre im freien Fall befand, gelang ihr Ende letzter Woche eine völlig überraschende Trendwende. Am Donnerstag und am Freitag schoss das Papier des Massivhausbauers um über +40% in die Höhe und auch zum Wochenbeginn setzt das Papier seinen Kursaufschwung mit einem Plus von über 30% fort. Was hat die massive Gegenbewegung ausgelöst?