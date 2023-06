Helma Eigenheimbau-Aktie -65% in 4 Tagen – warum das Massaker?

-35% in den letzten drei Handelstagen und am Dienstagmorgen abermals ein Kursverlust von über 30% – die Helma Eigenheimbau-Aktie (WKN: A0EQ57) stürzt dieser Tage ins Bodenlose. Das Papier des Massivhausanbieters hat in den letzten zwölf Monaten fast -90% seines Werts eingebüßt und notiert inzwischen auf dem Niveau des Jahres 2009. Was war der Auslöser des Kursmassakers?